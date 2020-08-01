Неймар назвал "рутиной" победу ПСЖ в Кубке французской лиги

Нападающий ПСЖ Неймар отреагировал на победу своей команды в финале Кубка французской лиги.

Напомним, что в решающем поединке парижане одолели "Лион" в серии пенальти.

"Это стало рутиной. И так всегда", - написал бразилец в твиттере, процитировав отрывок из песни группы "Turma do Pagode".

Já virou rotina é sempre assim pic.twitter.com/e6sWgnsTIz — Neymar Jr (@neymarjr) August 1, 2020

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