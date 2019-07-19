Неймар назвал самого сложного соперника в карьере



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар рассказал, кого он считает самым сложным соперником в карьере.

"Лучшим игроком против которого я играл является Серхио Рамос. Он отличный защитник. К тому же, он часто забивает голы. Ему сложно противостоять", - приводит слова Неймара Goal.com.

Напомним, Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Всего за каталонский клуб 27-летний форвард провел 186 матчей во всех турнирах, в которых забил 105 голов и отдал 76 результативных передач. В 2017 году бразилец перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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