Неймар назвал сборную, от которой он ждет сюрприза на Чемпионате Мира

Форвард сборной Бразилии Неймар назвал команду, от которой он ждет сюрприза на Чемпионате Мира 2018-го года.

"Кто станет главным сюрпризом Чемпионата Мира? Исландия. Я видел одну из их игр, и они играли хорошо. Мне нравится. Они должны стать сюрпризом... Они будут удивлять... С ними нужно быть осторожными", - цитирует 25-летнего нападающего ThePlayersTribune.

Напомним, Неймар назвал фаворитов предстоящего ЧМ. | soccernews.ru