Неймар назвал сборную, от которой он ждет сюрприза на Чемпионате Мира
Форвард сборной Бразилии Неймар назвал команду, от которой он ждет сюрприза на Чемпионате Мира 2018-го года.
"Кто станет главным сюрпризом Чемпионата Мира? Исландия. Я видел одну из их игр, и они играли хорошо. Мне нравится. Они должны стать сюрпризом... Они будут удивлять... С ними нужно быть осторожными", - цитирует 25-летнего нападающего ThePlayersTribune.
Напомним, Неймар назвал фаворитов предстоящего ЧМ. | soccernews.ru
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