Неймар назвал сборную, от которой он ждет сюрприза на Чемпионате Мира

Теги неймарисландиябразилия

Неймар назвал сборную, от которой он ждет сюрприза на Чемпионате МираФорвард сборной Бразилии Неймар назвал команду, от которой он ждет сюрприза на Чемпионате Мира 2018-го года.

"Кто станет главным сюрпризом Чемпионата Мира? Исландия. Я видел одну из их игр, и они играли хорошо. Мне нравится. Они должны стать сюрпризом... Они будут удивлять... С ними нужно быть осторожными", - цитирует 25-летнего нападающего ThePlayersTribune.

Напомним, Неймар назвал фаворитов предстоящего ЧМ. | soccernews.ru

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