Неймар назвал "сраным китайцем" японского защитника "Марселя" Сакаи

Теги марсельпсжнеймархироки сакаи

Неймар назвал "сраным китайцем" японского защитника "Марселя" Сакаи

Форвард ПСЖ Неймар стал фигурантом скандала, связанного с оскорблением соперника.

Как сообщает Cope, во время недавнего матча против "Марселя" 28-летний нападающий назвал японского защитника Хироки Сакаи "сраным китайцем".

Примечательно, что сам бразилец ранее жаловался на расизм со стороны другого игрока провансальцев Альваро Гонсалеса.

Испанец якобы назвал Неймара "обезяьной", за что тот ударил оппонента и впоследствии получил двухматчевую дисквалификацию.

Не пропустите: ПСЖ предоставит видео, на котором видно, как Неймара назвали обезьяной. | http://soccernews.ru
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