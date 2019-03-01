Неймар назвал своего кумира
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, кто является его кумиром в мире футбола. Об этом сообщает DAZNE.
"Для меня главным кумиром в футболе является Робинью. Я с самого детства следил за его результатами и хотел быть на него похожим", - сказал игрок.
Рабиньо и Неймар вместе играли в "Сантосе".
ПСЖ занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции. Неймар продолжает восстановление после травмы.
А еще: Неймар едва не расплакался, рассказывая о Месси| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
На всех матчах 26-го тура Серии А состоится акция памяти Астори
-
УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала"
-
"Локомотив" обыграл "Катанию" в матче второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
"Барселона" объявила о громком решении по Альбе
-
Молодой форвард "Реала" впервые вызван в сборную Бразилии
Лента новостей
-
Экс-президент "Спартака" поделился ожиданиями от встречи с "Краснодаром"
-
Никто не должен обсуждать команду и клуб: Ковач прокомментировал конфликт с Рафиньей
-
Молодой защитник "Аякса" перейдет в топ-клуб Франции
-
"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)
-
Неймар назвал своего кумира
-
Полузащитник "Челси" установил рекорд в АПЛ
-
Роналду приступил к тренировкам в общей группе "Ювентуса"
-
На всех матчах 26-го тура Серии А состоится акция памяти Астори
-
Не стал бы сравнивать его с Месси: Жорди Альба ярко высказался о Винисиусе
-
"Гранада" подписала воспитанника ЦСКА
-
"Челси" намерен возобновить переговоры с Азаром о продлении контракта
-
"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски замены Валенсии
-
"Бавария" близка к трансферу звезды "РБ Лейпцига"
-
"Валенсия" - "Бетис": видеотрансляция битвы за вторую путёвку в финал Кубка Испании
-
Классон ярко высказался о предстоящем матче с "Валенсией"
-
Голкипер "Барселоны" может продолжить карьеру в другом клубе
-
"Спартак" переиграл португальский "Спортинг" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
Черышев - в запасе "Валенсии" на ответный матч полуфинала Кубка Испании с "Бетисом"
-
УЕФА дисквалифицировал топ-игрока "Бешикташа" на 3 матча
-
Икарди мощно высказался о своем будущем в "Интере"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|26
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|26
|41
|6
|Реймс
|26
|41
|7
|Монпелье
|26
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ренн
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Монако
|26
|25
|17
|Амьен
|26
|24
|18
|ФК Кан
|26
|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18