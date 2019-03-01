Неймар назвал своего кумира

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Неймар назвал своего кумира

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, кто является его кумиром в мире футбола. Об этом сообщает DAZNE.

"Для меня главным кумиром в футболе является Робинью. Я с самого детства следил за его результатами и хотел быть на него похожим", - сказал игрок.

Рабиньо и Неймар вместе играли в "Сантосе".

ПСЖ занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции. Неймар продолжает восстановление после травмы.

А еще: Неймар едва не расплакался, рассказывая о Месси| http://soccernews.ru

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