Неймар назвал своего кумира

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, кто является его кумиром в мире футбола. Об этом сообщает DAZNE.

"Для меня главным кумиром в футболе является Робинью. Я с самого детства следил за его результатами и хотел быть на него похожим", - сказал игрок.

Рабиньо и Неймар вместе играли в "Сантосе".

ПСЖ занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции. Неймар продолжает восстановление после травмы.

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