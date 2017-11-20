Неймар назвал своего лучшего друга в ПСЖ

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Неймар назвал своего лучшего друга в ПСЖВингер французского ПСЖ Неймар назвал своего лучшего среди нынешних партнеров по клубу.

"Мой лучший друг в раздевалке? У меня много близких друзей среди игроков ПСЖ! Но Дани Алвес всегда был для меня важным человеком. Мы проводим много времени вместе, мы уже столько лет играем с ним вместе. Я также считаю своими близкими друзьями Маркиньоса, Лукаса Моуру, Тиаго Силву и Тьяго МоттуЭто те игроки, с которыми я больше всего общаюсь", - цитирует 25-летнего бразильца le10sport.

Напомним, Дибала предвкушает свое соперничество с Неймаром. | soccernews.ru

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