Неймар назвал своего лучшего друга в ПСЖ

Вингер французского ПСЖ Неймар назвал своего лучшего среди нынешних партнеров по клубу.

" Мой лучший друг в раздевалке? У меня много близких друзей среди игроков ПСЖ! Но Дани Алвес всегда был для меня важным человеком. Мы проводим много времени вместе, мы уже столько лет играем с ним вместе. Я также считаю своими близкими друзьями Маркиньоса, Лукаса Моуру, Тиаго Силву и Тьяго Мотту. Это те игроки, с которыми я больше всего общаюсь ", - цитирует 25-летнего бразильца le10sport.

Напомним, Дибала предвкушает свое соперничество с Неймаром. | soccernews.ru