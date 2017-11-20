Неймар назвал свои цели на 2018 год

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Неймар назвал свои цели на 2018 год

Форвард ПСЖ Неймар рассказал о своих целях на следующий год.

"Я хочу выиграть Лигу Чемпионов с ПСЖ, а затем победить на Чемпионате Мира. Это две мои главные мечты на данный момент. А потом, кто его знает, может быть, я женюсь" - приводит слова Неймара Marca.

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