Неймар назвал свои цели на текущий сезон

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Неймар назвал свои цели на текущий сезон

Бразильский форвард ПСЖ Неймар назвал свои цели на текущий сезон.

"Я хотел бы выиграть все турниры, в которых участвует ПСЖ. Приоритетом конечно является Лига Чемпионов, так как это мечта каждого футболиста. Мы понимаем, что будет трудно, но нашей команде это по силам. У нас есть хорошие игроки, поэтому мы должны стремиться к самым высоким местам. ПСЖ на правильном пути" - сказал 26-летний футболист.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 22 матча, забил 20 голов и сделал 9 ассистов.

Парижане уверенно лидируют в чемпионате Франции, опережая идущий вторым "Лилль" на 13 очков, и имея при этом две игры в запасе. В 1/8 финала Лиги Чемпионов столичная команда сразится с "Манчестер Юнайтед". Первая встреча состоится 12 февраля на "Олд Траффорд", а ответная - 6 марта на "Парк де Пренс".

Не пропустите: Неймар ответил на критику Пеле. | http://soccernews.ru

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