Неймар назвал свои цели на текущий сезон
Бразильский форвард ПСЖ Неймар назвал свои цели на текущий сезон.
"Я хотел бы выиграть все турниры, в которых участвует ПСЖ. Приоритетом конечно является Лига Чемпионов, так как это мечта каждого футболиста. Мы понимаем, что будет трудно, но нашей команде это по силам. У нас есть хорошие игроки, поэтому мы должны стремиться к самым высоким местам. ПСЖ на правильном пути" - сказал 26-летний футболист.
В нынешнем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 22 матча, забил 20 голов и сделал 9 ассистов.
Парижане уверенно лидируют в чемпионате Франции, опережая идущий вторым "Лилль" на 13 очков, и имея при этом две игры в запасе. В 1/8 финала Лиги Чемпионов столичная команда сразится с "Манчестер Юнайтед". Первая встреча состоится 12 февраля на "Олд Траффорд", а ответная - 6 марта на "Парк де Пренс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Бордо
|20
|28
|11
|Реймс
|21
|28
|12
|Ним
|20
|26
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Анжер
|20
|23
|15
|Нант
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14