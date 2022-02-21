Неймар назвал свою цель в сборной Бразилии

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что он хочет побить рекорд Пеле по числу голов за сборную Бразилии.

"Стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии стало бы огромной честью для меня. Конечно, это одна из моих целей. Надеюсь, что я смогу побить рекорд Пеле - кумира всей Бразилии", - приводит слова Неймара Marca.

В настоящее время 30-летний Неймар занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды, забив 70 голов в 116 матчах. На счету Пеле 77 мячей в 92 поединках.

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