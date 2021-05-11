Неймар назвал топ-футболиста, с которым он хотел бы поиграть в одной команде

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Неймар назвал топ-футболиста, с которым он хотел бы поиграть в одной команде

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что он хотел бы поиграть в одной команде с португальским форвардом "Ювентоса" Криштиану Роналду.

"Я уже играл с такими потрясающими футболистами, как Месси и Мбаппе. Но я еще не играл с Роналду", — приводит слова Неймара GQ.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании сезона, если туринский клуб не сумеет пробиться в Лигу Чемпионов.

Не пропустите: Неймар сделал заявление о продлении контракта с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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