Неймар назван лучшим игроком французской Лиги 1

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Неймар назван лучшим игроком французской Лиги 1Форвард ПСЖ Неймар назван лучшим игроком французской Лиги 1 текущего сезона, информирует Le 10 Sport.

Так, бразилец победил в голосовании, участие в котором принимали сами игроки, тренеры и болельщики. 26-летний нападающий опередил своих конкурентов, несмотря на то, что из-за травмы на поле он не появлялся с 25-го февраля текущего года, когда в игре с "Марселем" он получил травму.

В нынешнем сезоне Неймар в 20 матчах Лиги 1 забил 19 мячей и сделал 15 результативных передач.

Напомним, Зидан в очередной раз высказался на тему Неймара. | soccernews.ru

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