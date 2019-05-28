Неймар не будет капитаном сборной Бразилии на товарищеских матчах с Катаром и Гондурасом и Кубке Америки

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Неймар не будет капитаном сборной Бразилии на товарищеских матчах с Катаром и Гондурасом и Кубке Америки

Нападающего сборной Бразилии Неймара лишили капитанской повязки. Об этом сообщает сайт бразильской конфедерации футбола.

По данным источника, главный тренер сборной Тите три для назад сообщил об этом футболисту. Позже капитаном национальной команды был назначен Дани Алвес.

Таким образом, на товарищеские матчи с Катаром и Гондурасом и Кубке Америки Неймар поедет уже в качестве обычного игрока.

Ранее сообщалось, что Неймара могут лишить капитанской повязки из-за того, что он ударил фаната "Ренна" после Кубка Франции.

Кубок Америки пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

А еще: Неймар и Мбаппе намерены остаться в ПСЖ| http://soccernews.ru
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