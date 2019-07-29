Неймар не будет тренироваться с ПСЖ ещё минимум две недели

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Неймар не будет тренироваться с ПСЖ ещё минимум две недели

Форвард ПСЖ Неймар в ближайшее время продолжит тренироваться отдельно от команды, сообщает L`Equipe.

По сведениям издания, бразилец вернётся к занятиям в общей группе не ранее 11 августа, когда парижане стартуют в новом сезоне Лиги 1.

Ранее звёздный нападающий объявил о намерении сменить клуб этим летом. Его контракт с ПСЖ рассчитан до 2022 года.

Неймар рассматривает варианты с переходом в "Барселону", "Реал", "Ювентус" или "Баварию".

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