Неймар: "Не думаю о "Золотом мяче", но, если продолжим так играть, выиграю награду"
Вингер французского ПСЖ Неймар высказался о возможности выигрыша им награды лучшему футболисту планеты.
"Конечно, все игроки хотят выиграть "Золотой мяч". Я не должен думать об этом, но у нас подобрались хорошие исполнители. У нас есть отличная команда, и, если мы будем продолжать так играть, как вчера, награда придет", - цитирует 25-летнего футболиста FootMercato.
Напомним, Филипе Луис высказался о переходе Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru
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