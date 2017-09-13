Неймар: "Не думаю о "Золотом мяче", но, если продолжим так играть, выиграю награду"

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Неймар: "Не думаю о "Золотом мяче", но, если продолжим так играть, выиграю награду"Вингер французского ПСЖ Неймар высказался о возможности выигрыша им награды лучшему футболисту планеты.

"Конечно, все игроки хотят выиграть "Золотой мяч". Я не должен думать об этом, но у нас подобрались хорошие исполнители. У нас есть отличная команда, и, если мы будем продолжать так играть, как вчера, награда придет", - цитирует 25-летнего футболиста FootMercato.

Напомним, Филипе Луис высказался о переходе Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru

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