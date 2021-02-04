Неймар не хочет играть в АПЛ

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Неймар не хочет играть в АПЛФорвард ПСЖ Неймар высказался по поводу чемпионата Англии и приоритетов в карьере.

"Хотел бы я играть в чемпионате Англии? Я редко смотрю матчи АПЛ, но слышал, что там много единоборств. Хотя и в Лиге 1 достаточно силовой футбол. Для меня мотивацией являются победы, а не поражения. Я знаю, что такое победа в Лиге Чемпионов и хочу добиться этого с ПСЖ, — цитирует Daily Mail Неймара.

Напомним, Неймар выступает за  парижан с 2017 года.
В сезоне 2020/2021 у бразильца 13 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 сыгранных матчах. 

Читать также: Неймар согласовал новый контракт с ПСЖ: детали соглашения | http://soccernews.ru
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