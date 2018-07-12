Неймар не хочет играть за "Реал" после ухода Роналду

Переход нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" сыграл роль в переходе Неймара в мадридский клуб.

Об этом сообщает испанская пресса.

Бразилец рассматривает мадридцев как проект, который начинает развиваться с нуля, так как команду покинули Зидан и Роналду.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год.

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