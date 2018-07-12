Неймар не хочет играть за "Реал" после ухода Роналду

Теги неймарпсжкриштиану роналдуреал мадрид

Неймар не хочет играть за "Реал" после ухода РоналдуПереход нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" сыграл роль в переходе Неймара в мадридский клуб.

Об этом сообщает испанская пресса.

Бразилец рассматривает мадридцев как проект, который начинает развиваться с нуля, так как команду покинули Зидан и Роналду.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. 

Читайте:  "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту | soccernews.ru

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