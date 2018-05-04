Неймар не хочет возвращаться в ПСЖ

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Неймар не хочет возвращаться в ПСЖФорвард ПСЖ Неймар не хочет возвращаться в стан своего клуба для дальнейшего восстановления после полученной травмы.

Так, по сведениям L'Equipe, 26-летний нападающий предпочел бы оставаться у себя на родине. По мнению бразильца, завершить процесс реабилитации после повреждения ему следует дома, так как это позволит ему лучше подготовиться к предстоящему Чемпионату мира в России.

Напомним, Неймар требует от ПСЖ подписания трех игроков. | soccernews.ru

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