Неймар: "Не испытываю гордости из-за того, что являюсь самым дорогим игроком мира"

Форвард ПСЖ Неймар высказался о своей трансферной стоимости.

"Я не горжусь суммой своего трансфера, так же, как и тем, что являюсь самым дорогим игроком в истории. Это просто деньги, и ничего больше. Я ничем не могу помочь в этом случае. Лично я заплатил бы за себя меньшую сумму", - цитирует 26-летнего нападающего парижан goal.com.

Напомним, прошлым летом ПСЖ приобрел Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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