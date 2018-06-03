Неймар не намерен форсировать свой переход в "Реал"

Форвард ПСЖ Неймар не намерен форсировать свой возможный переход в мадридский "Реал", информирует AS.

Так, по сведениям издания, несмотря на ранее сделанные заявления 26-летним нападающим о том, что он устал от слухов, он по-прежнему заинтересован в переезде на "Сантьяго Бернабеу". Однако, учитывая нежелание руководства своего клуба расставаться с ним, бразилец намерен использовать выжидательную тактику и не давить на парижан. Неймар не исключает, что его переход в стан "сливочных" может быть отсрочен до следующего лета, когда для этого будет подходящее время.

Напомним, Неймар вернулся на поле и сразу же забил. | soccernews.ru