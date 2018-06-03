Неймар не намерен форсировать свой переход в "Реал"

Теги неймарпсжреал мадрид

Неймар не намерен форсировать свой переход в "Реал"Форвард ПСЖ Неймар не намерен форсировать свой возможный переход в мадридский "Реал", информирует AS.

Так, по сведениям издания, несмотря на ранее сделанные заявления 26-летним нападающим о том, что он устал от слухов, он по-прежнему заинтересован в переезде на "Сантьяго Бернабеу". Однако, учитывая нежелание руководства своего клуба расставаться с ним, бразилец намерен использовать выжидательную тактику и не давить на парижан. Неймар не исключает, что его переход в стан "сливочных" может быть отсрочен до следующего лета, когда для этого будет подходящее время.

Напомним, Неймар вернулся на поле и сразу же забил. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов