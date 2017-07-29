Неймар не отменял мероприятие Nike в Китае

Теги неймарбарселона

Неймар не отменял мероприятие Nike в Китае

Форвард "Барселоны" Неймар все-таки проведет мероприятие Nike в Китае.

Ранее сообщалось, что Неймар отменил свою поездку в Шанхай из-за переговоров с ПСЖ.

"Привет всем болельщикам из Китая! Я Неймар, это мой официальный аккаунт. Здесь я буду делиться впечатлениями с китайскими болельщиками. Жду ваших подписок и репостов! Увидимся в Шанхае в понедельник!" - написал бразилец в Weibo.

Читайте также: Гендиректор Лиги 1 надеется на переход Неймара в ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов