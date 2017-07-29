Неймар не отменял мероприятие Nike в Китае

Форвард "Барселоны" Неймар все-таки проведет мероприятие Nike в Китае.

Ранее сообщалось, что Неймар отменил свою поездку в Шанхай из-за переговоров с ПСЖ.

"Привет всем болельщикам из Китая! Я Неймар, это мой официальный аккаунт. Здесь я буду делиться впечатлениями с китайскими болельщиками. Жду ваших подписок и репостов! Увидимся в Шанхае в понедельник!" - написал бразилец в Weibo.

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