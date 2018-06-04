Неймар не перейдет в "Реал", пока там не определятся с новым наставником

Теги псжнеймарреал мадрид

Неймар не перейдет в "Реал", пока там не определятся с новым наставникомВедущий форвард ПСЖ Неймар не спешит принимать окончательное решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что переход 26-летнего нападающего парижан в мадридский "Реал", который заинтересован в его подписании, точно не состоится до того времени, пока королевский клуб не определится с новым наставником. Бразилец планирует определиться с вопросом о своем возможном переезде на "Сантьяго Бернабеу" уже после того, как "сливочные" получат нового главного тренера.

Напомним, Неймар высказался на счет своего сравнения со звездными соотечественниками. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов