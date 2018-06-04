Неймар не перейдет в "Реал", пока там не определятся с новым наставником

Ведущий форвард ПСЖ Неймар не спешит принимать окончательное решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что переход 26-летнего нападающего парижан в мадридский "Реал", который заинтересован в его подписании, точно не состоится до того времени, пока королевский клуб не определится с новым наставником. Бразилец планирует определиться с вопросом о своем возможном переезде на "Сантьяго Бернабеу" уже после того, как "сливочные" получат нового главного тренера.

Напомним, Неймар высказался на счет своего сравнения со звездными соотечественниками. | soccernews.ru