Неймар не планирует делать официальных заявлений об уходе из ПСЖ
Форвард ПСЖ Неймар хочет покинуть парижский клуб, однако официальных заявлений касательно этого делать не намерен.
Как сообщает Get French Football News, бразилец уверен, что его возвращение в "Барселону" состоится и без этих формальностей.
27-летний футболист уже озвучил свою позицию руководству французского гранда и теперь ждёт решения ситуации.
Ожидается, что 15 июля Неймар прибудет в расположение ПСЖ, чтобы начать предсезонную подготовку.
Не пропустите: ПСЖ может снизить цену на Неймара, но при одном условии. | http://soccernews.ru
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