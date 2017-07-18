Неймар не покинет "Барселону"

Теги барселонанеймар

Неймар не покинет "Барселону"Форвард каталонской "Барселоны" Неймар не покинет свой нынешний клуб в текущее трансферное окно, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, эту информацию подтвердил не только вице-президент "сине-гранатовых" Хорди Местре, но и отец бразильца, сообщивший, что его сына все полностью устраивает в "Барсе" и у него нет ни малейшего желания менять команду.

Напомним, в случае ухода Неймара "Барселона" намерена подписать трех топовых игроков

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов