Неймар не покинет "Барселону"

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар не покинет свой нынешний клуб в текущее трансферное окно, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, эту информацию подтвердил не только вице-президент "сине-гранатовых" Хорди Местре, но и отец бразильца, сообщивший, что его сына все полностью устраивает в "Барсе" и у него нет ни малейшего желания менять команду.

Напомним, в случае ухода Неймара "Барселона" намерена подписать трех топовых игроков.