Неймар не покинет ПСЖ? Девушка бразильца намерена переехать в Париж

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Неймар не покинет ПСЖ? Девушка бразильца намерена переехать в ПарижДевушка форварда ПСЖ Неймара Бруна Маркезини намерена переехать на постоянное место жительства в Париж.

Так, по сведениям O Dia, актриса намерена расторгнуть имеющиеся у нее контракты в Бразилии, чтобы перебраться в столицу Франции и быть ближе к своему избраннику. Ввиду этой информации издание предполагает, что следующий сезон футболист проведет снова в ПСЖ.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар готов принять предложение "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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