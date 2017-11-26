Неймар не покинет ПСЖ до 2019 года
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не уйдет из клуба до лета 2019 года, сообщает Marca.
По сведениям издания, футболист при переходе пообещал руководству парижан, что отыграет за клуб не менее двух лет. При этом форвард разочарован в клубе и не прочь его покинуть.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на 25-летнего Неймара является "Реал".
Не пропустите: Неймар озвучил свои требования "Реалу". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|14
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|Монпелье
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|14
|19
|9
|Ренн
|14
|18
|10
|Амьен
|14
|18
|11
|Труа
|14
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|Дижон
|14
|18
|13
|Бордо
|14
|17
|14
|Тулуза
|14
|16
|15
|Генгам
|14
|15
|16
|Анжер
|14
|14
|17
|Страсбур
|14
|14
|18
|Ницца
|14
|14
|19
|Лилль
|14
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|20
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|14
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