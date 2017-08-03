Неймар не получал разрешения от "Барселоны" на прохождение медобследования в ПСЖ

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Неймар не получал разрешения от "Барселоны" на прохождение медобследования в ПСЖФорвард каталонской "Барселоны" Неймар не получал разрешения от своего клуба на прохождение медобследования во французском ПСЖ.

Как информирует sport.es, уже в среду вечером бразилец вернулся из Португалии, где он успешно прошел процедуру медицинского осмотра для парижан, в столицу Каталонии. Однако прессе футболист отказался рассказывать о целях своего визита в соседнюю страну.

Как стало известно СМИ, "сине-гранатовые" разрешили Неймару уладить свои дела по переходу в ПСЖ, однако разрешения на прохождение медобследования клуб ему не давал.

Напомним, стала известна дата презентации Неймара в качестве игрока ПСЖ. | soccernews.ru

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