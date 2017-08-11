Неймар не поможет ПСЖ в матче с "Генгамом"

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Неймар не поможет ПСЖ в матче с "Генгамом"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не сыграет в матче 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, французская федерация футбола еще не получила трансферный сертификат форварда от испанской федерации. Таким образом, бразилец не может быть заявлен для участия в матчах Лиги 1.

Напомним,  что 25-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Его зарплата в парижском клуб составляет 30 миллионов евро.

Матч "Генгам" - ПСЖ состоится в воскресенье, 13 августа и начнется в 22.00 мск.

Не пропустите: Висенте дель Боске прокомментировал уход Неймара из "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии
Неймар

когда уже меня выпустят на поле??

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Пьянь

Да, без Неймара ПСЖ ничейку бы зацепить с Генгамом.

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