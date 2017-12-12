Неймар не поможет ПСЖ в матче со "Страсбургом"



Нападающий ПСЖ Неймар вернулся в Париж из Бразилии, сообщает официальный сайт клуба.

Впрочем футболист, летавший для решения семейных проблем, не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка французской Лиги со "Страсбургом", который состоится 13 декабря.

Также этот матч пропустят Лейвин Курзава, Тьяго Силва, Адриен Рабио и Юри Берчиче.

В этом сезоне 25-летний Неймар провел за ПСЖ 18 матчей и забил 15 голов.

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