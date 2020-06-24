Неймар не попал на обложку FIFA 21

Руководство компании EA Sports, которая выпускает знаменитый футбольный симулятор FIFA, приняло решение отказаться от образа бразильского нападающего ПСЖ Неймара на обложке FIFA 21, сообщает Culture PSG.

По сведениям издания, EA Sports в течение нескольких недель выбирала между Неймаром и его одноклубником Килианом Мбаппе и склонилось к варианту с последним.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. На счету 28-летнего Неймара 18 забитых мячей и 10 голевых передач в 22 поединках.

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