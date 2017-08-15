Вингер французского ПСЖ Неймар не попал в десятку лучших игроков Европы минувшего сезона по версии УЕФА.

Так, первые три места в голосовании журналистов и тренеров разделили Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона") и Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"). За ними расположились: Лука Модрич ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Серхио Рамос ("Реал"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед").