Неймар не попал в десятку лучших игроков Европы минувшего сезона

Теги неймарджанлуиджи буффонкриштиану роналдулионель месси

Неймар не попал в десятку лучших игроков Европы минувшего сезонаВингер французского ПСЖ Неймар не попал в десятку лучших игроков Европы минувшего сезона по версии УЕФА.

Так, первые три места в голосовании журналистов и тренеров разделили Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона") и Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"). За ними расположились: Лука Модрич ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Серхио Рамос ("Реал"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, Месси обещал Неймару, что тот выиграет "Золотой мяч" в "Барселоне"| soccernews.ru

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