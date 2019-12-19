Неймар не попал в топ-30 по итогам года по версии The Guardian

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Неймар не попал в топ-30 по итогам года по версии The Guardian
Британское издание The Guardian представило рейтинг лучших игроков года.

На данный момент издание опубликовало рейтинг с 11 по 40 места. Стоит отметить, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар занял лишь 31-е место.

Рейтинг 11-40 от The Guardian выглядит так:

11. Роберто Фирмину ("Ливерпуль")

12. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

13. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

14. Эден Азар ("Реал")

15. Харри Кейн ("Тоттенхэм")

16. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

17. Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль")

18. Маттейс де Лигт ("Ювентус")

19. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")

20. Карим Бензема ("Реал")

21. Марк-Андре теш Штеген ("Барселона")

22. Н'Голо Канте ("Челси")

23. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

24. Ян Облак ("Атлетико")

25. Антуан Гризманн ("Барселона")

26. Луис Суарес ("Барселона")

27. Душан Тадич ("Аякс")

28. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал")

29. Хаким Зиеш ("Аякс")

30. Калиду Кулибали ("Наполи")

31. Неймар (ПСЖ)

32. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)

33. Донни ван де Бек ("Аякс")

34. Фабиньо ("Ливерпуль")

35. Жоау Фелиш ("Атлетико")

36. Серхио Рамос ("Реал")

37. Йозуа Киммих ("Бавария")

38. Серж Гнабри ("Бавария")

39. Анхель Ди Мария (ПСЖ)

40. Эдерсон ("Манчестер Сити").

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