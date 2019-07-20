Неймар не попал в заявку ПСЖ на ближайший матч
ПСЖ отправился в Германию, чтобы провести товарищеский матч с "Нюрнбергом".
Парижане в своём официальном твиттере опубликовали заявку на вышеуказанную игру и в ней отсутствует нападающий Неймар.
Пока неизвестно, почему 27-летний бразилец не был включён в состав. Скорее всего, это связано с его желанием покинуть клуб.
Матч "Нюрнберг" - ПСЖ состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.
Неймар хочет вернуться в "Барселону", но также рассматривает варианты с переходом в "Реал", "Ювентус" и "Баварию".
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