Неймар не попал в заявку ПСЖ на ближайший матч

ПСЖ отправился в Германию, чтобы провести товарищеский матч с "Нюрнбергом".

Парижане в своём официальном твиттере опубликовали заявку на вышеуказанную игру и в ней отсутствует нападающий Неймар.

Пока неизвестно, почему 27-летний бразилец не был включён в состав. Скорее всего, это связано с его желанием покинуть клуб.

Матч "Нюрнберг" - ПСЖ состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

Неймар хочет вернуться в "Барселону", но также рассматривает варианты с переходом в "Реал", "Ювентус" и "Баварию".

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