Неймар не попал в заявку ПСЖ на ближайший матч

Теги псжфк нюрнбергнеймар

Неймар не попал в заявку ПСЖ на ближайший матч

ПСЖ отправился в Германию, чтобы провести товарищеский матч с "Нюрнбергом".

Парижане в своём официальном твиттере опубликовали заявку на вышеуказанную игру и в ней отсутствует нападающий Неймар.

Пока неизвестно, почему 27-летний бразилец не был включён в состав. Скорее всего, это связано с его желанием покинуть клуб.

Матч "Нюрнберг" - ПСЖ состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

Неймар хочет вернуться в "Барселону", но также рассматривает варианты с переходом в "Реал", "Ювентус" и "Баварию".

Не пропустите: Марсело сделал выбор между Азаром и Неймаром. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Хавертц может перейти в "Барселону"

Хавертц может перейти в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов