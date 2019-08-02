Неймар не поздоровался с Леонардо на тренировке ПСЖ

Спортивный директор ПСЖ Леонардо посетил сегодняшнюю тренировку команды.

По сведениям RMC Sports, по окончании занятия все футболисты по очереди стали подходить к Леонардо, чтобы поздороваться. Однако Неймар проигнорировал соотечественника и прошел мимо.

Напомним, что у Неймара испортились отношения с руководством ПСЖ после того, как бразилец изъявил желание покинуть клуб этим летом.

3 августа ПСЖ сыграет против "Ренна" в матче за Суперкубок Франции. Начало поединка запланировано на 14:30 (мск).

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