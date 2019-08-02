Неймар не поздоровался с Леонардо на тренировке ПСЖ

Теги псжлеонардонеймар

Неймар не поздоровался с Леонардо на тренировке ПСЖ

Спортивный директор ПСЖ Леонардо посетил сегодняшнюю тренировку команды.

По сведениям RMC Sports, по окончании занятия все футболисты по очереди стали подходить к Леонардо, чтобы поздороваться. Однако Неймар проигнорировал соотечественника и прошел мимо.

Напомним, что у Неймара испортились отношения с руководством ПСЖ после того, как бразилец изъявил желание покинуть клуб этим летом.

3 августа ПСЖ сыграет против "Ренна" в матче за Суперкубок Франции. Начало поединка запланировано на 14:30 (мск).

Читайте также: Мбаппе против ухода Неймара из ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Магуайра

"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Магуайра

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов