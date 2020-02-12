Неймар не примет участия в матче Кубка Франции с "Дижоном"
Форвард ПСЖ Неймар не будет участвовать в матче 1/4 финала Кубка Франции с "Дижоном", утверждает L’Equipe.
По данным источника, футболист восстанавливается после травмы, полученной в матче с "Монпелье", проходившего 1 февраля. Бразилец пропустил две последние игры клуба.
Главный тренер парижан Томас Тухель решил не рисковать здоровьем форварда и дать ему время отдохнуть.
Матч "Дижон" - ПСЖ состоится 12 февраля в Дижоне, начало - в 20:30 мск.
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|Команда
|М
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|ПСЖ
|23
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|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монпелье
|24
|37
|6
|Страсбур
|24
|36
|7
|Монако
|24
|35
|8
|Бордо
|24
|34
|9
|Лион
|23
|33
|10
|Реймс
|24
|33
|11
|Ницца
|24
|33
|12
|Нант
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|24
|30
|15
|Сент-Этьен
|24
|28
|16
|Метц
|24
|27
|17
|Дижон
|24
|25
|18
|Ним
|24
|24
|19
|Амьен
|24
|20
|20
|Тулуза
|24
|13