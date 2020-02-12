Неймар не примет участия в матче Кубка Франции с "Дижоном"

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Неймар не примет участия в матче Кубка Франции с "Дижоном"

Форвард ПСЖ Неймар не будет участвовать в матче 1/4 финала Кубка Франции с "Дижоном", утверждает L’Equipe.

По данным источника, футболист восстанавливается после травмы, полученной в матче с "Монпелье", проходившего 1 февраля. Бразилец пропустил две последние игры клуба.

Главный тренер парижан Томас Тухель решил не рисковать здоровьем форварда и дать ему время отдохнуть.

Матч "Дижон" - ПСЖ состоится 12 февраля в Дижоне, начало - в 20:30 мск. 

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