Неймар не собирается покидать ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар не покинет ПСЖ, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист "очень-очень счастлив" в парижском клубе и не думает об уходе.

Ранее сообщалось, что 25-летний Неймар хочет перейти в "Реал".

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