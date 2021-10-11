Неймар не собирается завершать карьеру

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Неймар не собирается завершать карьеру

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не планирует завершать карьеру, сообщает La Parisien.

По сведениям источника, в этом журналистов заверили представители бразильца. Ранее форвард заявил, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним в карьере.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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