Неймар не советовал Коутиньо отказаться от перехода в "Барселону"

Новость о том, что нападающий ПСЖ Неймар порекомендовал своему соотечественнику полузащитнику "Ливерпулю" Филиппе Коутиньо не переходить в "Барселону", оказалась ложной, сообщает Estadão Esportes.

По сведениям издания, форвард не давал никаких советов хавбеку насчет продолжения его карьеры.

Напомним, что 25-летний Коутиньо надеется перейти в каталонский клуб, но "Ливерпуль" отказывается его продавать.

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