Неймар не сыграет против "Лиона"
Форвард ПСЖ Неймар не сыграет против "Лиона".
Как сообщает Goal.com, у футболиста проблемы с бедром и наставник команды Унаи Эмери принял решение не включать бразильца в заявку на матч.
Напомним, что Неймар пропускал прошлую игру ПСЖ против "Нанта" из-за повреждения ребра.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Марсель
|22
|47
|3
|Лион
|21
|45
|4
|Монако
|21
|43
|5
|Нант
|22
|34
|6
|Монпелье
|22
|31
|7
|Ренн
|22
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Генгам
|22
|29
|10
|Страсбур
|22
|27
|11
|ФК Кан
|22
|27
|12
|Бордо
|22
|26
|13
|Амьен
|22
|25
|14
|Дижон
|22
|25
|15
|Труа
|22
|24
|16
|Сент-Этьен
|21
|23
|17
|Анжер
|22
|22
|18
|Лилль
|22
|22
|19
|Тулуза
|22
|20
|20
|Метц
|21
|15