Неймар не сыграет против "Лиона"

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Неймар не сыграет против "Лиона"

Форвард ПСЖ Неймар не сыграет против "Лиона".

Как сообщает Goal.com, у футболиста проблемы с бедром и наставник команды Унаи Эмери принял решение не включать бразильца в заявку на матч.

Напомним, что Неймар пропускал прошлую игру ПСЖ против "Нанта" из-за повреждения ребра.

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