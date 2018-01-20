Форвард ПСЖ Неймар не сыграет против "Лиона".

Как сообщает Goal.com, у футболиста проблемы с бедром и наставник команды Унаи Эмери принял решение не включать бразильца в заявку на матч.

Напомним, что Неймар пропускал прошлую игру ПСЖ против "Нанта" из-за повреждения ребра.

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