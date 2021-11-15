Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Нападающий ПСЖ Неймар не сумеет помочь сборной Бразилии в матче против команды Аргентины в отборе к ЧМ-2022.
Как сообщает Globo Esporte, у бразильского игрока возникли проблемы с мышцами, поэтому он не полетел в Аргентину.
По информации источника, Неймар рассказал о дискомфорте тренерскому штабу национальной команды.
Матч между Аргентиной и Бразилией состоится 17 ноября. Начало запланировано на 02:30 по московскому времени.
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|Нант
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