Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения

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Неймар не сыграет с Аргентиной из-за поврежденияФото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Неймар не сумеет помочь сборной Бразилии в матче против команды Аргентины в отборе к ЧМ-2022.

Как сообщает Globo Esporte, у бразильского игрока возникли проблемы с мышцами, поэтому он не полетел в Аргентину.

По информации источника, Неймар рассказал о дискомфорте тренерскому штабу национальной команды.

Матч между Аргентиной и Бразилией состоится 17 ноября. Начало запланировано на 02:30 по московскому времени.

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