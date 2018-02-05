Неймар не сыграет с "Сошо"

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Неймар не сыграет с "Сошо"

Форвард ПСЖ Неймар не поможет своей команде в матче 1/8 финала Кубка Франции против "Сошо", сообщает официальный сайт клуба.

26-летний бразилец не попал в заявку парижан на этот поединок по решению главного тренера команды Унаи Эмери, который предоставил звёздному футболисту выходной.

Напомним, что матч "Сошо" - ПСЖ состоится во вторник в 23:05 по московскому времени.

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