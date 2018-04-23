Неймар не сыграет в текущем сезоне за ПСЖ

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Неймар не сыграет в текущем сезоне за ПСЖФорвард ПСЖ Неймар, ныне восстанавливающийся после трещины пятой плюсневой кости, не сыграет в текущем сезоне за свой клуб.

Так, по сведениям ESPN, 26-летний нападающий не будет готов к выходу на футбольное поле до 19-го мая, когда парижане сыграют матч 38-го тура Лиги 1 против "Кана". Тем не менее в ПСЖ ожидают, что уже в ближайшее время бразилец вернется в расположение клуба.

Напомним, Неймар попросил руководство ПСЖ перехватить трансферную цель "Реала". | soccernews.ru

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