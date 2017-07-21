Неймар не вернется в Барселону

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Неймар не вернется в БарселонуФорвард каталонской "Барселоны" Неймар уже принял решение относительно своего будущего, информирует бразильская пресса.

Сообщается, что 25-летний нападающий "сине-гранатовых" по окончанию американского турне своей нынешней команды намерен отправиться не в Барселону вместе со своими партнерами, а в столицу Франции, где он планирует подписать контракт с ПСЖ.

Напомним, Месси уже знает, кто должен заменить Неймара в "Барсе". | soccernews.ru

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