Неймар не вернется в Барселону

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар уже принял решение относительно своего будущего, информирует бразильская пресса.

Сообщается, что 25-летний нападающий "сине-гранатовых" по окончанию американского турне своей нынешней команды намерен отправиться не в Барселону вместе со своими партнерами, а в столицу Франции, где он планирует подписать контракт с ПСЖ.

Напомним, Месси уже знает, кто должен заменить Неймара в "Барсе". | soccernews.ru