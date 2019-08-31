Неймар не вернётся в "Барселону" этим летом

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Неймар не вернётся в "Барселону" этим летом

Переход нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону" сорвался, сообщает испанская пресса.

Вингера Усмана Дембеле так и не удалось уговорить отправиться в парижский клуб. Поскольку французская сторона отказалась снижать свои требования, "блаугране" нужно было увеличить финансовую часть предложения. Впрочем, это оказалось каталонцам не по карману.

Бразилец уже проинформировал своих бывших партнёров по "Барсе", что сделка не будет оформлена.

Контракт 27-летнего Неймара с ПСЖ рассчитан ещё на три сезона.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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