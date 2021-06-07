Неймар не вошел в символическую сборную сезона в чемпионате Франции

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Лига 1 определила состав символической сборной чемпионата Франции по итогам сезона-2020/2021. Команда была составлена на основе голосования болельщиков.

Стоит отметить, что в команду не вошел бразильский нападающий ПСЖ Неймар.

Состав символической сборной Лиги 1 выглядит так:

Вратарь: Майк Меньян ("Лилль").

Защитники: Жонатан Клаус ("Ланс"), Маркиньос (ПСЖ), Жозе Фонте ("Лилль"), Рейнилду Мандава ("Лилль").

Полузащитники: Лукас Пакета ("Лион"), Бенжамен Андре ("Лилль"), Орельен Тчуамени ("Монако").

Нападающие: Мемфис Депай ("Лион"), Бурак Йилмаз ("Лилль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Напомним, что чемпионом Франции сенсационно стал "Лилль", который в борьбе за золоте медали опередил ПСЖ. Третье место занял "Монако".

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