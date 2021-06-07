Неймар не вошел в символическую сборную сезона в чемпионате Франции
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Лига 1 определила состав символической сборной чемпионата Франции по итогам сезона-2020/2021. Команда была составлена на основе голосования болельщиков.
Стоит отметить, что в команду не вошел бразильский нападающий ПСЖ Неймар.
Состав символической сборной Лиги 1 выглядит так:
Вратарь: Майк Меньян ("Лилль").
Защитники: Жонатан Клаус ("Ланс"), Маркиньос (ПСЖ), Жозе Фонте ("Лилль"), Рейнилду Мандава ("Лилль").
Полузащитники: Лукас Пакета ("Лион"), Бенжамен Андре ("Лилль"), Орельен Тчуамени ("Монако").
Нападающие: Мемфис Депай ("Лион"), Бурак Йилмаз ("Лилль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Напомним, что чемпионом Франции сенсационно стал "Лилль", который в борьбе за золоте медали опередил ПСЖ. Третье место занял "Монако".
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
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|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13