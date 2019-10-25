Неймар не вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Кореей

Стало известно, кто выйдет в старте сборной Бразилии на матчи с Аргентиной и Кореей.

Отметим, что обе игры пропустит капитан национальной команды Неймар из-за травмы, полученной в ПСЖ.

Вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Алиссон ("Ливерпуль"), Даниэл Фузато ("Рома");

Защитники: Данилу, Алекс Сандру ("Ювентус"), Эмерсон ("Бетис"), Ренан Лоди, Фелипе ("Атлетико"), Тиагу Силва, Маркиньюс (ПСЖ), Эдер Милитау ("Реал").

Полузащитники: Каземиру ("Реал"), Артур ("Барселона"), Фабинью ("Ливерпуль"), Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Филиппе Коутинью ("Бавария"), Лукас Пакета ("Милан");

Нападающие: Родригу ("Реал"), Роберту Фирмину ("Ливерпуль"), Ришарлисон ("Эвертон"), Виллиан ("Челси"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Давид Нерес ("Аякс").

С Аргентиной Бразилия сыграет 15 ноября в Эр-Рияде, с Кореей - 19 ноября в Дубае.

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