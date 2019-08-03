Неймар не захотел идти на мировую с ПСЖ

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Неймар не захотел идти на мировую с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар твёрдо намерен сменить команду этим летом, сообщает Sport.es.

По информации источника, звёздный бразилец отказался идти на мировую с клубом. Футболисту предлагали провести в Париже ещё один сезон, после чего он смог бы рассчитывать на беспрепятственный уход.

Однако 27-летний форвард настаивает на своей продаже в "Барселону" до конца месяца.

Ранее утверждалось, что ПСЖ готов отпустить Неймара в любой клуб, кроме каталонского. Впрочем, до сих пор достойных предложений по игроку не поступало.

Не пропустите: "Реал" готов побороться за Неймара. | http://soccernews.ru
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