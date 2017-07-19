Неймар не захотел выполнять просьбу руководства "Барселоны"

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар не захотел выполнять просьбу руководства своего клуба, информирует sport.es.

По сведениям издания, клуб обратился к своему футболисту с предложением официально опровергнуть любым из способов его уход из команды. Однако бразилец, несмотря на свою активность в течение дня в социальных сетях, так и не обнародовал сообщения, которое бы опровергало его уход из "Барсы".

Напомним, Дибала готов заменить Неймара в "Барселоне". | soccernews.ru