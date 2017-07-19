Неймар не захотел выполнять просьбу руководства "Барселоны"

Теги барселонанеймар

Неймар не захотел выполнять просьбу руководства "Барселоны"Форвард каталонской "Барселоны" Неймар не захотел выполнять просьбу руководства своего клуба, информирует sport.es.

По сведениям издания, клуб обратился к своему футболисту с предложением официально опровергнуть любым из способов его уход из команды. Однако бразилец, несмотря на свою активность в течение дня в социальных сетях, так и не обнародовал сообщения, которое бы опровергало его уход из "Барсы".

Напомним, Дибала готов заменить Неймара в "Барселоне". | soccernews.ru

комментарии
МДА

РЕБЯТА, УСПОКОЙТЕСЬ, ОНИ ДЕЛАЮТ ЭТО, ЧТО БЫ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧТО БЫ ВПОСЛЕДСТВИЙ БОЛЬШЕ ЗАРАБОТАТЬ!!!!!!!!!!!!

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socernew.ru долбаёбы ебаные

нахуй вы это делаете?

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Мсье

А не пиздите ли вы случаем?

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