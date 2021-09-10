Неймар: "Не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы люди меня уважали"
Фото твиттер Неймара
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился переживаниями в связи с большим потоком критики в свой адрес.
"Не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы люди, комментаторы, журналисты уважали меня. Хотя я уже привык. Иногда мне даже не нравится давать интервью, но я прихожу на них тогда, когда нужно», - цитирует Неймара Goal.com.
Звёздного нападающего часто высмеивают за симуляции, а на прошлой неделе его стали обвинять в наличии лишнего веса.
Не пропустите: ПСЖ поощряет Неймара крупной суммой за вежливость и пунктуальность. | http://soccernews.ru
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|Монпелье
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|Монако
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|11
|Анжер
|28
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|Нант
|28
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|Метц
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|27
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