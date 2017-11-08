Неймар недоволен Эмери и считает его слабым тренером



Нападающий ПСЖ Неймар конфликтует с главным тренером команды Унаи Эмери, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, футболист не считает испанца сильным специалистом и игнорирует его тактические решения. Эмери уже пришлось уменьшить длительность видеоразборов матчей из-за критики бразильца.

При этом Неймара поддерживает большинство игроков ПСЖ.

Напомним, что 25-летний бразилец перешел в ПСЖ прошлым летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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