Неймар недоволен грубостью в Лиге 1
Форвард ПСЖ Неймар остался недоволен грубостью во французской Лиге 1, информирует RMC Sport.
По сведениям источника, 25-летний форвард пожаловался своему клубу на то, что зачастую соперники играют против него достаточно жестко, при этом арбитры "закрывают" на это глаза. Для сравнения бразилец привел пример испанской Ла Лиги, где судьи не допускают такого отношения к звездам.
Напомним, Эмери прокомментировал конфликт Неймара с болельщиками. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|56
|2
|Лион
|22
|48
|3
|Марсель
|22
|47
|4
|Монако
|22
|46
|5
|Нант
|22
|34
|6
|Ницца
|22
|34
|7
|Монпелье
|22
|31
|8
|Ренн
|22
|31
|9
|Генгам
|22
|29
|10
|Страсбур
|22
|27
|11
|ФК Кан
|22
|27
|12
|Бордо
|22
|26
|13
|Амьен
|22
|25
|14
|Дижон
|22
|25
|15
|Труа
|22
|24
|16
|Сент-Этьен
|22
|23
|17
|Анжер
|22
|22
|18
|Лилль
|22
|22
|19
|Тулуза
|22
|20
|20
|Метц
|22
|15