Неймар недоволен грубостью в Лиге 1

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Неймар недоволен грубостью в Лиге 1Форвард ПСЖ Неймар остался недоволен грубостью во французской Лиге 1, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, 25-летний форвард пожаловался своему клубу на то, что зачастую соперники играют против него достаточно жестко, при этом арбитры "закрывают" на это глаза. Для сравнения бразилец привел пример испанской Ла Лиги, где судьи не допускают такого отношения к звездам.

Напомним, Эмери прокомментировал конфликт Неймара с болельщиками. | soccernews.ru

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